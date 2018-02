Tra i nuovi giochi di recente pubblicazione, oggi si siamo imbattuti nel titolo “Dig Dog – Treasure Hunter”, un platformer action roguelike che può essere installato sia su iPhone, che iPad.

Se siete in cerca di un nuovo gioco per iPhone e iPad che vi possa far compagnia in questo weekend di pioggia, oggi vogliamo segnalarvi il titolo Dig Dog – Treasure Hunter, realizzato e pubblicato su App Store da Rusty Moyher. Per quanto riguarda il download, sono necessari circa 110 MB, l’app risulta localizzata già in numerose lingue tra cui anche l’italiana, classificata ideale a partire dal non anno di età e perfettamente compatibile con iOS 8.0 o versioni successive.

Dig Dog – Treasure Hunter è definito come un platformer action roguelike, termine che indica una particolare tipologia di videogiochi di ruolo. Sarà tuo compito scoprire nuovi tesori, affrontare avvincenti avventure e, sopratutto, scavare… scavare… scavare ossi! Infatti, il simpatico protagonista del game sarà un cane. Dovrai, quindi, saltare, scattare, camminare e scavare in un bizzarro mondo popolato da stranissime creature.

Dig Dog – Treasure Hunter offre due modalità di gioco:

caccia agli ossi: una sorta di caccia al tesoro in stile roguelike. Affronterai numerosi nemici pronti a tutto pur di sconfiggerti;

scavo libero: qui la difficoltà di gioco sarà ridotta, ma potrai giocare senza doverti preoccupare di altro, senza fine livello e senza game over. Ogni tuo programmo verrà salvato.

Link – Prezzo 3,49 €