Diffidata la ministra della Salute Giulia Grillo. “E’ inadempiente, non ha fatto nulla di quanto previsto dalla legge per rendere concretamente attuabile il biotestamento. Perché vengano rispettate le volontà dei cittadini sulle cure da accettare o rifiutare, sulla loro personale idea loro fine vita”.L’avvocato Filomena Gallo, segretario della Associazione Coscioni che tanto si è battuta perchè passasse la legge, perchè si potesse scegliere anche in materia di salute, perché non si ripetessero più casi come Eluana Englaro, Piergiorgio Welby o Dj Fabo, ha inviato una diffiida alla ministra. Il motivo? Nove mesi dopo la scadenza dei termini, non è stato fatto ancora il previsto registro nazionale dati per il testamento biologico. Necessario, perchè le volontà dei cittadini vengano rispettate e siano disponibili immediatamente quando serviranno. Mentre ora sono sparse nei comuni, tra i notai, nei cassetti dei fiduciari.

Non solo, oggi doveva essere trasmessa al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge sul bioestamento. Nulla, silenzio.

“La grave mancanza di questo documento impedisce ai cittadini e ai parlamentari di conoscere la realtà delle disposizioni anticipate di trattamento in Italia, in particolare i numeri di testamenti biologici depositati e gli ostacoli tutt’ora presenti alla piena applicazione della legge, ostacoli in parte derivanti proprio dalle inadempienze del Ministero che ancora una volta dimostra la sua assenza”, sottolinea l’avvocato Gallo. Ora la ministra Grillo ha un mese per attuare quello che prevede la legge e per rispondere, poi l’associazione passerà alle vie legali ricorrendo al tribunale regionale.

“La violazione della legge, pregiudica il diritto dei cittadini a veder rispettate le proprie volontà nelle scelte di fine vita. Quel registro è essenziale, non si possono ammettere ulteriori inerzie, il registro nazionale deve svolgere l’importante compito di dare attuazione ai principi costituzionali in modo che le volontà delle persone siano immediatamente conoscibili in tutto il paese e non solo nel luogo dove sono state depositate” sottolinea la Gallo.

E la mancanza di un registro rischia di rendere nulla il tanto lavoro fatto per approvare il testamento biologico, per la libertà di scelta dei cittadini. Sicuramente rende più faticoso rispettare la loro volontà in tempi rapidi se, ad esempio, il bioestamento è da un notaio a Roma e la persona viene ricoverata di urgenza in un altra città. Se ci fosse il registro nazionale il medico di turno in un attimo saprebbe cosa fare nel rispetto delle sue volontà: se rianimare la persona, se lasciarla andare, o curarla con tutti i mezzi possibili.

E mentre la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento non è ancora attuata, a cinque anni dalla presentazione di un disegno di legge sull’eutanasia, chiesta da Dj Fabo prima di decidere di andare in Svizzera a morire col suicidio assistito, siamo ancora alle audizioni in commissione. E i tempi stringono: la Corte Costituzionale ha dato tempo al parlamento solo sino al 24 settembre per legiferare su un tema cosi sensibile. Poi, ancora una volta come è accaduto sulla legge 40 della fecondazione assistita, davanti alla latitanza della politica, ci penseranno i magistrati a riconoscere i diritti dei cittadini.