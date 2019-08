Diego Forlan lascia il calcio giocato. L’attaccante uruguaiano, 40 anni, chiude una carriera che lo ha visto girare il mondo: dopo i primi anni in Sudamerica, tra Uruguay e Argentina, nel 2002 arriva l’approdo in Europa, al Manchester United, con cui vince una Premier League, una FA Cup e una Supercoppa inglese. Dopo tre anni ai Red Devils, Forlan inizia la lunga esperienza in Spagna: tre stagioni al Villarreal e quattro all’Atletico Madrid, vincendo due volte (2005 e 2009) il titolo di capocannoniere della Liga e la Scarpa d’oro. Il 2010 è il vero anno d’oro per l’attaccante nato a Montevideo: con i Colchoneros vince Europa League e Supercoppa Europea, trascina l’Uruguay a suon di gol fino alle semifinali dei Mondiali in Sudafrica e vince il titolo di miglior giocatore della Coppa del Mondo, oltre a essere il miglior realizzatore dell’edizione con 5 reti.

Nel 2011 con la maglia della Celeste vince anche la Coppa America e viene acquistato dall’Inter, in cui resterà però soltanto una stagione tra poche luci e tante ombre, cambiando tre allenatori (Gasperini, Ranieri e Stramaccioni) e chiudendo con un magro bottino di 2 gol in 18 partite. Rescisso il contratto con i nerazzurri, si trasferisce prima in Brasile, all’Internacional, poi in Giappone, al Cerezo Osaka, con una parentesi di ritorno in Sudamerica, al Penarol in Uruguay. Infine, le esperienze in India con il Mumbay City e a Hong Kong con il Kitchee.

“Dopo 21 anni ho deciso di porre fine alla mia carriera di calciatore professionista – ha spiegato l’attaccante sui suoi canali social -. Cala il sipario su un bellissimo palcoscenico, fatto di grandi ricordi ed emozioni. Adesso per me inizierà un’altra nuova sfida. Grazie a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, mi hanno accompagnato in questo cammino”.