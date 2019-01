Accordo tra il Consiglio Ue e il Parlamento Europeo sugli elementi principali della nuova direttiva sull’equilibrio tra vita e lavoro per i genitori e per coloro che devono assistere dei congiunti. La proposta di direttiva, spiega il Consiglio, mira a migliorare l’accesso dei genitori e di chi deve assistere un congiunto a congedi e ad accordi per un lavoro flessibile; punta anche a incoraggiare uomini e donne a condividere in modo paritario le responsabilità familiari. In particolare, i padri, o i genitori diversi dalla madre, secondo la proposta, potranno usufruire di un minimo di 10 giorni di congedo di paternità nel periodo intorno alla nascita del bambino, retribuiti allo stesso livello del congedo di maternità; il diritto non sarà soggetto ad alcun requisito di servizio, anche se la retribuzione del congedo potrebbe essere subordinata all’aver svolto in precedenza almeno sei mesi di servizio lavorativo.

