Le indagini, sviluppate in coordinazione dai Carabinieri delle Stazioni di Roma Alessandrina e Roma Centocelle, diretti dalla Procura della Repubblica di Roma – Sezione Reati gravi contro il patrimonio – sotto la guida del Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, hanno consentito di individuare le responsabilità in capo al soggetto per un totale complessivo di 10 rapine, alla cui ricostruzione, si è giunti incrociando le testimonianze rese dalle vittime e dai testimoni presenti; l’analisi dei filmati dei circuiti di videosorveglianza; l’esame del ricorrente modus operandi; gli accertamenti svolti sul frammento di una impronta rilevata in occasione di un sopralluogo svolto dai Carabinieri della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Roma, successivamente analizzata dalla Sezione Impronte del RIS di Roma.

