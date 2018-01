Creare qualcosa di nuovo e curioso quando si parla di app è sempre più difficile, visto che in giro esistono milioni di alternative per qualsiasi esigenza. Per questo segnaliamo “Die With Me”, una particolare app di messaggistica che può essere usata solo se la carica della batteria è inferiore al 5%.

Die With Me può quindi essere usata solo se la batteria del tuo iPhone sta per esaurirsi, visto che se la percentuale è superiore al 5% non è possibile iniziare una sessione di chat. L’app permette agli utenti che hanno meno del 5% di ricarica di entrare in una chat room e di conversare mentre i loro iPhone o smartphone Android stanno per spegnersi…

Gli utenti possono quindi esprimere tutte la loro frustrazione per l’autonomia degli smartphone e per la poca durata della batteria, o iniziare conversazioni veloci che di lì a poco saranno interrotte improvvisamente dallo smartphone che si spegne all’improvviso.

Peccato che l’app non sia gratuita, altrimenti avrebbe avuto sicuramente una diffusione maggiore, Die With Me si può infatti acquistare su App Store al prezzo di 0,99€.