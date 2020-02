DIDO

DIDO ritorna in concerto in Italia per un unico live il 27 luglio al Castello di Udine!📌

La star inglese presenterà il suo ultimo album, “Still On My Mind”, uscito lo scorso novembre a 20 anni esatti dal successo di “No Angel”, di cui ancora oggi canticchiamo le hit “Here With Me”, “Don’t Think… Altro

Dido