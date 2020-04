Mi è stato chiesto cosa penso della Dad, acronimo di Didattica a distanza. Ebbene, in linea teorica e solo in relazione ad un periodo di emergenza, il meglio possibile. Ogni forma di contatto con gli alunni in questo momento storico è buona e giusta. Ritengo anche che ogni difficoltà concreta e materiale sia possibile da superare. Connessione scarsa, assenza di strumentazione ecc sono problemi risolvibili: lo dimostra il fatto che lo Stato ha distrubuito connessione, tablet, pc, animatori digitali per gli alunni meno abbienti.

Ma c’è un ostacolo che a mio avviso è insormontabile con la Dad: la latitanza dell’alunno che non ha il supporto dalla propria famiglia. In tempi normali, in una scuola vera e non virtuale, l’unico compito che spetta ai genitori degli alunni svantaggiati è mandare i propri figli a scuola. A tutto il resto pensiamo o cerchiamo di pensare noi insegnanti. A casa non lavorano, non studiano, sono soli (attenzione, non entro nel merito delle motivazioni che spesso sono profondamente serie e legittime). A scuola invece li costringiamo a partecipare: possiamo rimproverarli, guidarli, metterci accanto a loro, parlare con loro in privato fuori dalla classe, abbracciarli e coccolarli, se necessario e poi magari rimproverarli di nuovo; possiamo metter loro una penna in mano e prestargliela se non ce l’hanno, svegliarli se dormono in classe; possiamo invitarli a copiare alla lavagna, fare per loro una mappa concettuale; dir loro che non importa se sbagliano perché l’importante è partecipare, per poi chiedere durante l’interrogazione l’ unica cosa a cui sappiamo sapranno rispondere ecc ecc.

Con la Dad non possiamo fare nulla di tutto questo. Chi non vuole o non può partecipare è fuori. I genitori rispondono alle nostre telefonate nei modi più disparati; ma, presi dai loro mille problemi o dalla loro incolpevole ignoranza, ci danno l’unica e vera risposta che riguarda loro figlio: non possiamo/non riusciamo a stargli dietro.

Ecco perché mi fa rabbia lo slogan: “Non lasciamo indietro nessuno.” Questo forse capita nei licei classici o nelle scuole di élite dei quartieri bene della nostra variegata Italia. Nei quartieri di frontiera, ma anche mediamente poveri e difficili, o semplicemente eterogenei, con la Dad succede che gli ultimi rimangono ultimi. Perciò indietro.

Quindi per favore, non diciamo corbellerie. Proseguiamo con questa Dad che è l’unica cosa che abbiamo. Ma cerchiamo di tornare a scuola prima possibile e, quando sarà, ricordiamoci degli ultimi e mettiamoli ai primi banchi.

*Istituto Comprensivo Statale Antonio Ugo Palermo