Da Netflix a FOX fino a svariati vip: perché oggi in America stanno tutti parlano di Lisa delle BLACKPINK?

La risposta è semplice ed è da attribuire a questo video di un po’ di giorni fa, dove la cantante Lisa Manoban delle BLACKPINK balla una coreografia di Cheshir Ha per Lili’s Film #3 diretto da Anthony King.

I lunghi stivali in stile Ariana Grande e le posizioni da voguing hanno così divertito il web da crearne un meme che – al grido di DID IT WORK? – hanno reso Lisa una star virale… In attesa di ascoltarla nel nuovo album di Lady Gaga, Chromatica.

Did It Work? Il meme su Lisa delle BLACKPINK

did it work pic.twitter.com/ijIJSRzsbS — river georgina ✨ nsfr | homosexual (@riverthehomo) April 27, 2020