“Ci riprovano. Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole. Paura? Zero. Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli italiani. #iononmollo”. E’ quanto scritto sui social il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando la richiesta al Senato da parte del Tribunale dei ministri di Catania dell’autorizzazione a procedere in giudizio.nei confronti del vicepremier per il caso Diciotti. Dicendosi “pronto all’ergastolo perché ho bloccato e ribloccherò la procedura di sbarco dei migranti”. E, mostrando i documenti della procedura in una diretta su Facebook, ha detto: “‘Sequestro di persona aggravata e abuso dei miei poteri’, per questo rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non cambio di un centimetro la mia posizione, continuo e continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli italiani”.

Fonte