Diciotti, manifestanti provano a forzare cordone della polizia cantando "Bella ciao"

La protesta cresce ogni minuto di più al molo Levante di Catania. Cantando “Bella ciao” i manifestanti, questa mattina, hanno cercato di avvicinarsi alla nave Diciotti, prima di essere bloccati dalle forze dell’ordine. Subito dopo hanno tentato via mare, con un gommoncino, mostrando una bandiera con su scritto “Open to refugees”.

Il movimento di chi invoca la solidarietà ai migranti, bloccati nella nave della Diciotti da una settimana, si fa più numeroso: da Libera all’Arci, da Potere al Popolo al Pd, passando per l’Arci e Legambiente, sono tanti i volti di chi manifesta al porto di Catania. “A queste persone vanno prima di tutto garantiti i diritti. Nell’attesa che si trovi una soluzione a livello europeo, i migranti devono scendere”, invoca Salvo Lipari dell’Arci Sicilia.

Catania, attivisti si avvicinano alla Diciotti con un gommone: "Open for refugees"

Ci sono pure le bandiere di Libera e quella della Cgil a dare solidarietà ai 150 della Diciotti. “Salvini sta facendo una propaganda vergognosa a spese dei migranti”, dice Alfio Mannino della Flai-Cgil, infuriato perché “il questore ci ha vietato di avvicinarci alla nave”.

Diciotti, Fava sale a bordo: "Venga qui Salvini prima di parlare di palestrati"

In prima fila, ci sono i militanti della Rete antirazzista catanese con il loro striscione “Restiamo umani”, sono loro a tentare di forzare il cordone di polizia. “Siamo tutti clandestini, fateci passare”, urlano davanti agli agenti schierati. Passano dal porto il dem Davide Faraone, Pippo Civati di Possibile, Riccardo Maggi di +Europa, il presidente della commissione antimafia dell’assemblea regionale siciliana, Claudio Fava.

Catania, a bordo della Diciotti: il video dei parlamentari Faraone e Miceli

Che il fronte del “No a Salvini” stava per crescere si è capito ieri sera, quando al porto di Catania sono arrivati in centinaia con un arancino in mano “per condividerlo con i migranti”. Una protesta nata sui social e rilanciata da alcuni artisti della città siciliana. “Siamo qui per dire che siamo accoglienti, noi, da sempre, non abbiamo respinto nessuno in mare, abbiamo aperto le braccia a tutti”, dice l’attrice Nellina Laganà, una delle organizzatrici.

Il sit-in continuerà per tutta la giornata e in serata i manifestanti rischieranno di incontrarsi con i militanti di Forza Nuova che hanno annunciato un presidio al porto.