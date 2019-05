Sono stati assolti i due migranti che Salvini voleva fare “scendere in manette” dalla Diciotti ferma al porto di Trapani nel luglio dello scorso anno. Si tratta di Bichara Ibrahim Tuani, di 32 anni originario del Senegal e Ibrahim Amid, ghanese di 27 anni. I due furono arrestati nel luglio dello scorso anno con l’accusa di minacce, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo le indagini i due si erano scagliati contro alcuni componenti dell’equipaggio del rimorchiatore battente bandiera italiana Vos Thalassa che li aveva soccorsi vicino a una piattaforma petrolifera a largo delle coste libiche.In totale vennero tratte in salvo 67 persone che poi vennero trasbordati sulla nave Diciotti della Guardia costiera che sbarcò a Trapani dopo una lunga trattativa in cui intervenne il ministro Matteo Salvini. Lo sbarco, dopo una lunga attesa, avvenne in tarda serata con l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nonostante Salvini avesse detto che “prima di concedere qualsiasi autorizzazione attendo di sapere nomi, cognomi e nazionalità dei violenti dirottatori che dovranno scendere dalla Diciotti in manette”. Vennero individuati Amid e Tuani che però alla fine non scesero dalla nave in manette.

A bordo del rimorchiatore i migranti avevano messo su una rivolta, causata dalla decisione dell’equipaggio di riportarli in Libia. “Improvvisamente mi sono visto circondato dalla gran parte dei migranti maschi”, ha detto un marinaio di guardia agli agenti della squadra mobile di Trapani. “Uno di loro mi diceva ripetutamente “no Libia, no Libia” e mi faceva un gesto con le mani che mi sgozzava e mi buttava a mare”, ha aggiunto il primo ufficiale Cristian Paluccio.