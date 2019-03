Il premio Oscar Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie sono protagonisti del teaser trailer italiano di ‘C’era una volta… a Hollywood’, il nono film diretto da Quentin Tarantino, dato da più parti come papabile in concorso a Cannes e in uscita negli Usa a luglio e in Italia il 19 settembre. Ambientato nella Los Angeles del 1969, il nuovo lungometraggio del regista e sceneggiatore premio Oscar segue le vicende dell’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). I due cercheranno di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il film ,che vanta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ultimo periodo dell’età d’oro di Hollywood.

