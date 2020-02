“Ripercorrendo la pregressa situazione penale di mio figlio, non riesco probabilmente per mia ignoranza a coniugare questa ‘grandezza’ criminale con la sua morte da uomo libero, né riesco purtroppo a comprendere come le certezze attraverso le quali viene delineato tale profilo e spessore non abbiamo comportato il suo arresto ben prima della sua tragica scomparsa. Se così fosse andata, oggi ve ne sarei stata grata!”. Lo scrive in una lettera affidata all’Adnkronos e indirizzata al procuratore facente funzioni di Roma Michele Prestipino la madre di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al parco degli Acquedotti di Roma.

Fonte