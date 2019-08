“Io oggi contrariamente a quello che fanno vedere in televisione, ero al funerale di mio padre, cosa che forse il questore si è dimenticato, come se lo sono dimenticati quegli sciacalli dei giornalisti (perché solo gli sciacalli lucrano sulle disgrazie altrui)”. Inizia così il lungo sfogo pubblicato su Facebook di Ginevra Piscitelli, la figlia di Fabrizio ‘Diabolik’, il leader degli Irriducibili Lazio ucciso il 7 agosto scorso a Roma.

Il post è stato scritto nella tarda serata di ieri, a poche ore dalle esequie del padre al santuario del Divino Amore durante le quali si sono registrati attimi di tensione a seguito del divieto imposto dalla questura di mostrare anche solo per pochi istanti il feretro di Piscitelli alla folla di tifosi radunata nel piazzale antistante il santuario, Ginevra Piscitelli accusa: “Il Questore ha creato, a fine celebrazione, andando contro gli accordi presi, un disagio incredibile, sia ai suoi collaboratori che a noi familiari”. “Chiaramente – aggiunge – il questore ha dovuto creare disagio per far valere la sua posizione iniziale, per dar ragione alla stampa, o meglio forse gli sarebbe costato caro se la stampa avesse scritto che tutte le persone presenti al funerale avevano mantenuto (come premesso) un atteggiamento consono e rispettoso nei confronti della mia famiglia e nei confronti di mio padre”.

