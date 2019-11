di Giorgia Sodaro

“Il servizio” di Report di ieri sera è “risultato ai nostri occhi ridondante ed approssimativo: ha mostrato (probabilmente per vivacizzare l’attenzione) una nota della questura risalente al 2007 in cui una fonte confidenziale indicava nostro figlio quale mandante dell’illecito subito dal signor Fabrizio Toffolo. A distanza di 12 anni e certi che nostro figlio non ha avuto alcuna condanna per tale fatto criminoso, è d’obbligo chiedersi in ogni caso quanto sia stata attendibile l’eventuale fonte e quanto sia realistico parlare di sicurezza in questo paese“. Lo sottolineano in una dichiarazione fatta pervenire all’Adnkronos i genitori di Fabrizio Piscitelli – il Diabolik degli Irriducibili della Lazio -, uniti ai fratelli, dopo aver visto la puntata di Report di ieri sera.

