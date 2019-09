Nuove minacce di morte in carcere per Fabio Gaudenzi, l’estremista di destra arrestato per possesso di armi da guerra che in un video ha raccontato di conoscere il mandante dell’omicidio di Diabolik , l’ex capo degli Irriducibili della Lazio ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma. A rivelarlo è ‘Il Messaggero’ online, che riporta anche la foto di un messaggio scritto di proprio pugno dall’ex leader di Opposta Fazione: “Minacce di morte sabato 14 ore 14.35. Mi trovo nella sezione B-12 piano terra, cella numero uno. Anche questa volta la polizia penitenziaria non è stata in grado di identificare l’autore. Sono asserragliato da 72 ore nella mia cella per paura”.

Fonte