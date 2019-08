”Cosa darei per dire ‘Ciao Papà’ come facevo una volta. Per ascoltare la tua voce e vedere il tuo sorriso. Per sedere con te e chiacchierare un po’… Se avete un padre trattatelo con cura. Perché non conoscerete mai il dolore finché non vedrete la sua sedia vuota”. Sono le parole, mutuate dalle pagine social dedicate alla perdita di un padre, che Giorgia Piscitelli dedica in un post su Facebook al padre Fabrizio Piscitelli, il capo ultras ucciso lo scorso 7 agosto con un colpo alla nuca nel parco degli Acquedotti, a Roma. Dopo l’accordo con la Questura, i funerali di Piscitelli, noto come Diabolik, si terranno mercoledì nel Santuario della Madonna del Divino Amore, in una cerimonia a ‘numero chiuso’.

