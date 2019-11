di Giorgia Sodaro –

I familiari di Fabrizio Piscitelli hanno presentato questa mattina in procura a Roma un esposto in cui chiedono di accertare “la liceità della disponibilità” da parte degli autori del servizio di Report, andato in onda l’11 novembre scorso su Rai Tre, di un “documento ampiamente mostrato nella sua interezza, asseritamente proveniente dalla questura di Roma”.

“Questo documento (a noi finora sconosciuto e di cui vorremmo avere contezza anche in ordine alla sua effettiva autenticità) che riporta le dichiarazioni di un ignoto confidente, che avrebbe rivelato a personale della questura di Roma che Fabrizio Piscitelli era stato il mandante della gambizzazione di Fabrizio Toffolo, a nostro avviso sarebbe dovuto rimanere assolutamente riservato anche perché non ci risulta sia mai stato utilizzato nell’arco di numerosi anni a fini processuali”, sottolineano i familiari di Diabolik.

