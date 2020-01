“Ci ritroviamo nuovamente a procedere con un esposto alla Procura di Roma e se necessario in altra città per meglio comprendere quanto certi articoli così minuziosi siano frutto di un allargato ed ossessivo bisogno di ‘macellare’ puntualmente ed ulteriormente la vittima o quanto siano invece ‘verità’ acquisite ovunque, forse chissà, anche per la strada. A tutt’oggi però di fatto, l’omicidio non trova ancora una risposta seria e tutte le ipotesi formulate dai non addetti ai lavori sembrano trovare, a nostro parere, l’unica concretezza nelle affermazioni insidiose e diffamatorie”. Lo scrivono in una lettera i genitori di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al parco degli Acquedotti di Roma da un colpo di pistola alla testa, annunciando un nuovo esposto in procura.

