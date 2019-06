84 milioni con pre-diabete

San Francisco – Che senso ha parlare di un risultato negativo enfatizzandolo con uno studio dai numeri importanti e per di più pubblicato su una rivista di grande rilievo scientifico, come il New England Journal of Medicine? Presentandolo al congresso dei diabetologi di tutto il mondo, l’Ada, l’American diabetes association in corso a san Francisco? Uno studio che dimostra come dare supplementi di vitamina D a chi non ha livelli bassi non riduce il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 in persone ad alto rischio? Ha il senso di una speranza a basso costo svanita nel nulla, di un tentativo che andava fatto, ma è miseramente fallito.

Facciamo un passo indietro. Lo scenario dello studio è infatti quello di un paese, gli Stati Uniti, che non sa davvero più come difendersi dal diabete: 84 milioni di americani hanno il preidabete e quindi un rischio altissimo di sviluppare la malattia, ma il 90 per cento di loro lo ignora. E, d’altro canto, ogni 23 secondi fanno una diagnosi di malattia. Tanto che già adesso un americano su 11 ha già il diabete. Numeri spaventosi, contro i quali ogni strada – da quella farmacologica a quella più lunga ma efficace sugli stili di vita – deve essere percorsa. Compresa quella della vitamina D che, essendo stata associata in un gran numero di studi a molte malattie, dall’ipertensione al cancro e al diabete stesso è diventata una prassi prescriverla.

L’idea del deficit di vitamina D

Tanto che da noi in Italia, per esempio, nonostante il costo non elevato, alcune Regioni hanno deciso di rendere necessaria la prescrizione specialistica con piano terapeutico. Nel caso della prevenzione del diabete di tipo 2, e dello studio D2d, si parte appunto dall’idea che un deficit di vitamina D possa essere uno degli elementi scatenanti la malattia. O comunque coinvolti. E così Anastassios Pittas, codirettore del Centro per il diabete e i lipidi della Tufts University e principale investigatore dello studio, ha pensato di verificarlo somministrando per circa due anni e mezzo una dose giornaliera di 4000 UI (Unità internazionali) di Vitamina D e di placebo a 2423 partecipanti in 22 diversi studi in tutto il Paese 844,8% donne). Per evitare errori ai partecipanti è stato chiesto di non utilizzare altri supplementi – tipo i multivitaminici – che potessero contenere anche bassi dosi di vitamina D e di non ricorrere a prodotti dimagranti o a farmaci per il diabete.

La speranza vanificata dai dati

La speranza era che supplementando con la vitamina D – una soluzione a basso costo rispetto ai farmaci per la malattia – si potesse diminuire il rischio di ammalarsi. Alla fine dello studio sono stati registrati 616 nuovi casi di sviluppo di malattia: 293 tra chi aveva preso la vitamina D e 323 nel gruppo placebo. Analizzando e suddividendo i dati non è stata trovata nessuna differenza.

“Questo ha il vantaggio di essere il più grosso studio su vitamina D e diabete di tipo 2 – ragiona Andrea Giaccari, diabetologo al policlinico universitario Gemelli di Roma – ma non l’unico. Prescrivere la vitamina D è quasi una moda e questo studio dimostra che almeno per ritardare l’arrivo della malattia nei soggetti ad alto rischio non funziona. La mia idea è che la vitamina D bassa è un marker di dieta ed abitudini poco sane. Dare vitamina D può aumentarne il livello, al limite funzionare con l’osteoporosi, ma non corregge le cattive abitudini”. Che in un paese dove è più facile trovare acqua aromatizzata o fortificata con vitamine – come se ci fossero carenze – piuttosto che la semplice acqua liscia, sono davvero tante.