Fischietti, trombette, bandiere Fiom Fim e Uilm, e tanti slogan accompagnano la vertenza che si riaccende di speranza soprattutto dopo le dure critiche di ieri rivolte dal vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio alla multinazionale americana e il contestuale annuncio della revoca di 15 milioni di fondi pubblici. “Di Maio uno di noi“, gridano gli operai in piazza sotto al Mise, molti anche dell’indotto napoletano, che entrerebbe in crisi con una ipotetica cessione (VIDEO). “Rispetto, rispetto” scandiscono in un frastuono assordante insieme a epiteti rivolti all’amministratore delegato di Whirlpool Italia. Oggi c’è stato un nuovo round tra l’azienda, il governo e i sindacati sull’ipotesi di cessione del sito di Napoli della multinazionale americana.

Fonte