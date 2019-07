“È chiaro che quella foto dell’indagato bendato non è bella. Bene ha fatto l’Arma a punire e trasferire i responsabili. Però non é neanche giusto buttarla in caciara e parlare quasi più della foto con la benda che di un servitore dello Stato ucciso con undici coltellate. Per i cui responsabili spero che si possa infliggere il massimo della pena. Anzi è doveroso per me essere dopo a Somma ai funerali del vicebrigadiere mio conterraneo”, dice Luigi Di Maio , relatore d’eccellenza all’Università Federico II per la nascita dell’Osservatorio sul regionalismo differenziato.

Somma Vesuviana, funerale del carabiniere: “Mario sei uno di noi” in riproduzione….

Intanto comincia a riempirsi, a Somma Vesuviana (Napoli), la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso dove, alle 12, saranno celebrati i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega.

In molti hanno già preso posto tra i banchi della chiesa, retta dai Francescani.

All’esterno sono allineate le corone di fiori del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato e della Camera, del ministro della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e della Compagnia Roma Centro, alla quale apparteneva il militare.

Il picchetto di onore dei carabinieri, in alta uniforme, renderà gli onori a Cerciello Rega. La cerimonia funebre sarà officiata dall’Ordinario militare Monsignor Santo Marcianò. Sono presenti anche i componenti dell’associazione cavalieri di Malta della quale Cerciello Rega faceva parte per svolgere attività di volontariato.





Fonte