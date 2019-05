“Fu Orlando insieme al gruppo della Rete a fare l’esposto contro Falcone. Ma l’Italia è un Paese che non ricorda. Ieri non è andato all’aula bunker perché c’era Salvini? Io dico che non sarei andato perché c’era lui”. Giuseppe Di Lello, ex magistrato, ex parlamentare di Rifondazione comunista, non usa giri di parole. “La verità? E’ che la Sicilia è un’isola pirandelliana” dice all’Adnkronos. Lui che del pool antimafia è stato componente ieri “come sempre” è stato nell’Aula in cui fu celebrato il primo maxi processo alla mafia. “Un’emozione come ogni anno – racconta -, ma anche un ricordo triste. Ho pensato a Chinnici, a Falcone, a Borsellino, un intero ufficio Istruzione demolito con il tritolo“.

