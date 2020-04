“Basta dare spazio a esternazioni scellerate da parte di improbabili personaggi. Gli unici autorizzati a parlare” di Covid-19 “sono i medici che hanno conosciuto questa malattia”. Sono le dure parole di Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, intervenuto ancora una volta sul tema alla trasmissione radiofonica ‘Radio 1 Giorno per giorno’. Lo specialista si scaglia contro quelle che definisce “dichiarazioni sconsiderate” che spesso si susseguono da parte di persone che non sono “medici intensivisti, immunologi” e altri specialisti in prima linea, “ultimo dei quali – attacca – tale Sgarbi che di professione fa il critico d’arte”.

