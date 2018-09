La scorsa settimana Lory Del Santo ha rivelato a Verissimo il suicidio di suo figlio Loren. Adesso a ricordare Loren è suo fratello Devin, attraverso un commovente post pubblicato su Instagram.

“Nella vita sono molte le volte in cui le parole falliscono. Come in questo caso.

Nulla di ciò che possiamo scrivere sarà mai in grado di descrivere questo essere incredibile e il vuoto enorme lasciato dalla sua assenza.

Loren era un artista, un atleta, un filosofo profondo… Era un grande chef, un comico e un’anima generosa ed egoista che pensava solo alla felicità e al benessere degli altri… Era un’ispirazione… Loren era un angelo che camminava tra noi sulla Terra. Era bello, puro e buono… Era una luce che brillava intensamente, illuminando i cuori e le menti di tutto ciò che conosceva e amava. Siamo stati benedetti di avere avuto l’opportunità di condividere il tempo troppo breve che abbiamo avuto con questo magnifico essere… Il nostro angelo doveva tornare a casa troppo presto.

Loren … Ci manchi. Ti amiamo … Non ti dimenticheremo mai, mai ti dimenticherò … Sarai con noi ogni minuto di ogni giorno finché non ci incontreremo di nuovo …

Riposa in pace … Nostro figlio … Nostro fratello … Nostro amico … Il nostro angelo …

Vivi per sempre”.