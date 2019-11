Uno dei concorrenti di Sanremo Giovani, Devil A, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi: la sua avventura nella kermesse finisce qui.

Ha fatto scalpore, specialmente sui social, il 16 novembre l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi del giovane rapper Devil A. Il motivo? Semplice. L’artista è, o meglio era, uno dei 20 semifinalisti di Sanremo Giovani, in corsa per guadagnare un posto tra le Nuove Proposte della kermesse di Amadeus.

Il suo ingresso nella scuola della De Filippi, con tanto di presentazione di un brano inedito nella prima puntata, lo estromette però automaticamente dalla competizione, come dimostrato dai precedenti.

Sanremo Giovani: Devil A sceglie Amici

Già lo scorso anno vi era stato un caso simile. Giacomo Eva era infatti entrato ad Amici dopo la selezione tra i 65 finalisti di Sanremo Giovani. Nell’occasione, il ragazzo scelse la scuola, abbandonando subito la kermesse.

A differenza del 2018, però, stavolta la questione è più spinosa, in quanto Devil A avrebbe dovuto esibirsi tra i semifinalisti il 30 novembre, in contemporanea con Amici. L’espulsione sarà dunque automatica.



L’artista, che ad Amici avrebbe dovuto partecipare a Italia Sì per presentare il suo brano Disordine il 30 novembre, ha già presentato un inedito nella prima puntata del talent di Maria De Filippi.

La sua scelta l’ha dunque fatta: abbandona l’avventura verso Sanremo per inseguire il sogno ad Amici. Il talent ha ancora una volta battuto la concorrenza della kermesse giovanile che dovrebbe, in teoria, essere la più importante in Italia, dopo quella tra le Nuove Proposte a Sanremo.

Un segnale chiaro di quanto le opportunità offerte dal mondo dei talent siano oggi viste come enormemente più grandi rispetto alle competizioni ‘ufficiali’.

