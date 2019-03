“Ti sta bene, bastardo. Devi morire”. Il tifoso bergamasco a bordo di uno dei pullman scortati e fermi sul ponte del Varlungo riprende con il cellulare il momento in cui gli agenti del Reparto Mobile di Firenze contengono armati di manganelli la furia di un gruppo di supporter nerazzurri scesi in strada con aste e bastoni. E’ la notte tra martedì e mercoledì quando, al termine della semifinale di andata della Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, si scatena l’inferno in strada. Sono le 2, la fila è diretta verso l’autostrada A1. Quanto sia realmente accaduto è raccontato in modo diametralmente opposto dalla Curva Nord e dalle forze dell’ordine. Dal video, girato dai supporter dell’Atalanta, si distinguono agenti in tenuta antisommossa muoversi spediti verso un gruppo di tifosi al lato del pullman fermo. L’aggressione è accompagnata dai commenti censurati per motivi di opportunità, ma è quando il funzionario si allontana dalla ressa che si scatena il tifo più violento, con gli auguri di morte e bestemmie ripetute. “Riprendili, guarda come fanno a schiacciare la gente”.

