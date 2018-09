Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci (Foto Adnkronos)

Moda, bellezza, salute, gossip e gli immancabili tutorial con gli esperti di stile, i guru del fitness e i maestri del bricolage, tornano ad animare i pomeriggi televisivi di Rai2 con la nuova edizione di ‘Detto Fatto’. Il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda dal 10 settembre, tutti i giorni alle 14, con la sua formula consolidata tanto amata dal pubblico e una nuova padrona di casa, Bianca Guaccero, che prende il posto di Caterina Balivo passata a Rai1.

Per l’attrice, cantante e showgirl di Bitonto, una sfida completamente nuova, dopo tanti programmi, film e fiction di successo: “Nella testa ho un miliardo di emozioni -spiega la conduttrice durante la conferenza stampa negli studi Rai di via Mecenate, a Milano-. ‘Detto Fatto’ è un programma che mi ha sempre trasmesso positività e quando ho saputo che ero stata scelta per la nuova conduzione ho provato un insieme di sensazioni travolgenti: la gioia e la curiosità di misurarmi con qualcosa di nuovo, il privilegio di poter creare, coltivare e condividere un progetto con una squadra di persone con le quali c’è uno scambio di sinergie esplosivo”. E non solo: “Oltre che dal punto di vista lavorativo, questo programma rappresenta un grande cambiamento anche per la mia vita“. (video)

In questo periodo “per me sono cambiate tante cose, sono diventata una mamma single e mi sono dovuta adattare a tutta una serie di situazioni nuove che mi hanno rivoluzionato la vita“. Tutto sommato, “se dovessi riassumere in una parola tutto quello che mi gira dentro in questo momento, sceglierei la parola ‘felicità'”. Nel programma “metterò quindi la mia esperienza di attrice insieme alla mia nuova condizione, mi metterò in gioco ad esempio con una nuova forma di fitness che ho studiato pensando alle donne che non hanno tempo di andare in palestra, utilizzando gli strumenti di uso comune presenti in tutte le case, ma anche molte altre idee”.

Al fianco di Bianca Guaccero ci sarà Giovanni Ciacci, presenza fissa del programma sin dalla prima edizione: “Conosco Bianca da tanti anni -ricorda lo stylist-. Prima di questa avventura abbiamo lavorato insieme in teatro, con Massimo Ranieri e in varie altre occasioni, tra cui anche un disco. Per me è un vero piacere accoglierla in questa grande famiglia e sono certo che ci divertiremo”.

Nella nuova edizione di ‘Detto Fatto’, oltre alle immancabili rubriche e ai sorprendenti cambi di look, Ciacci proporrà diverse novità come ‘Che Ciacci che fa’, un bollettino meteorologico con notizie di gossip provenienti da ogni parte del mondo, una rubrica in cui commenterà alcuni fatti di costume del passato, con materiale originale proveniente dalle teche Rai e, annuncia, si cimenterà anche con la musica: “Canterò una canzone scritta da Cristiano Malgioglio, sarà una delle cose più divertenti che ho fatto in questi ultimi sette anni”. (video)

Confermati anche tutti i volti storici del programma, come Elisa D’Ospina, lo chef Ilario Vinciguerra e il makeup artist Simone Belli, che affiancheranno le new entry Jo Squillo e Filippo Nardi per la moda, Jill Cooper per il fitness, la nutrizionista Evelina Flachi e il chirurgo plastico Tito Marianetti. E ci sarà anche Raimondo Todaro, la star di ‘Ballando con le Stelle’, che nella scorsa edizione insieme a Ciacci ha dato vita alla coppia più coraggiosa e controversa: “Insieme a Raimondo faremo molte cose -avverte-; del resto per me ‘Ballando’ non è stata solo una opportunità professionale, ma dal punto di vista umano, una esperienza fortissima. Per me era importante avere Raimondo con me e sono veramente contento che quest’anno sarà qui accanto a me. Chissà cos’altro potrà succedere…”.