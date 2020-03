Le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte nel pomeriggio di oggi perché – come scritto da Dagospia – una truccatrice è stata trovata positiva al CoronaVirus.

Dallo scorso venerdì Detto Fatto ha comunque fatto a meno di Bianca Guaccero, che è si è assentata per motivi di salute. Come sottolineato dalla conduttrice, però, non c’entra niente il CoronaVirus (come erroneamente scritto da qualcuno) bensì di una banale gastroenterite che l’avrebbe messa K.O.

«Visto che come prevedevo si sarebbe scatenato il caos, e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in giro ci sono i comuni virus come la gastroenterite, che è quella che ho avuto io, non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti. Venerdì ero assente da Detto Fatto per ‘Una storia da cantare‘, perché la quarta puntata non era prevista e non siamo riusciti a registrare per tempo… da domenica ho iniziato a stare male con la pancia, vi risparmio i dettagli, oggi è mercoledì e sono molto debole, e mi sto riprendendo. Anche perché in questo momento avere le difese immunitarie basse è molto pericoloso! Quindi aspetto di riprendermi per benino! Spero che adesso sia tutto chiaro. Vi abbraccio e per ora sostenete i miei ragazzi!»