DA COSA dipende se siamo mancini o destri? In parte dalla genetica, ma non solo: a influire su quale sarà la nostra mano dominante, infatti, sono anche alcuni fattori esterni, come per esempio l’allattamento al seno. Secondo uno studio dell’Università di Washington, pubblicato sulla rivista Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, la probabilità di usare una mano o l’altra cambia in base a quanto tempo siamo stati allattati: stando alle analisi dei ricercatori, un utilizzo precoce del biberon è associato a una maggior tendenza all’uso della sinistra. E la spiegazione, raccontano gli scienziati, è da ricercare nel fatto che l’allattamento influisce su un fenomeno noto come laterizzazione emisferica, cioè il processo che determina la localizzazione di specifiche funzioni cerebrali, come quella che controlla la specializzazione delle mani, in uno dei due emisferi cerebrali.

• ALLATTAMENTO AL SENO VERSUS BIBERON

Nello studio, il team di esperti ha passato in rassegna i dati provenienti da 7 ricerche precedenti, coinvolgendo un totale di 60mila coppie di madri e figli. Secondo le analisi, la maggior durata dell’allattamento corrisponde a un aumento della possibilità di rivelarsi destrorsi: per chi è stato allattato al seno meno di un mese le probabilità di essere mancino scendono infatti del 9%, per chi ricevuto il latte materno fino a sei mesi del 15% e per chi ha superato i sei mesi di allattamento del 22%. Superati i nove mesi, invece, il latte materno non sembra associato a ulteriori modifiche nella tendenza a usare la mano destra o sinistra.

• LA MANO PREFERITA

Tuttavia, lo studio non implica che un bambino allattato al seno si rivelerà necessariamente destrorso. Come evidenziano i ricercatori, infatti, è stato dimostrato da tempo che la “preferenza” per una mano, che sia quella destra o quella sinistra, ha inizio precocemente nella fase fetale ed è determinata almeno in parte dalla genetica. L’allattamento al seno aiuterebbe quindi a portare a termine il naturale processo di lateralizzazione iniziato già nel grembo materno, ed essendo la dominanza della mano destra più comune nella nostra specie, avrebbe come risultato una minore probabilità che il bambino si riveli mancino. Di contro, l’utilizzo del biberon potrebbe alterare questi processi di lateralizzazione, aumentando le probabilità di mancinismo. “Si tratta di una scoperta importante – sottolinea Philippe Hujoel, autore dello studio – perché fornisce una nuova conferma del fatto che l’allattamento al seno dovrebbe probabilmente essere portato avanti fino ai nove mesi”.