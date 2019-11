Venerdì 6 dicembre torna il Desk day, la giornata nazionale dedicata all’organizzazione razionale della scrivania, per favorire il flusso di lavoro e il benessere individuale. Si tratta di una campagna ideata e promossa da Organizzare Italia, prima azienda in Italia che si occupa di formazione delle competenze organizzative. La campagna è nata nel 2018 con lo scopo di promuovere una riflessione sull’importanza dell’organizzazione del proprio ambiente di lavoro partendo dalla scrivania, per favorire la creazione di spazi di lavoro comodi e funzionali allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane e produrre benessere, motivazione e soddisfazione tra i lavoratori che sperimentano la sensazione di investire bene le proprie risorse.

