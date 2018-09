I parcheggi riservati ai disabili in centro diventano a disco orario, con una sosta massima di due ore, per garantire la rotazione e fare in modo che un maggior numero di persone possa usufruirne: la decisione presa dall’amministrazione comunale a guida Pd di Desio (in Brianza) avrà effetti a partire dal fine settimana – tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre è prevista l’installazione dei relativi cartelli – ma sta già facendo discutere, come riportato dal Giornale di Monza.

“Abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco Roberto Corti e all’assessora competente, Jennifer Moro, sulla questione, perché ci sembra che questa nuova disposizione sia in contrasto con il Codice della strada – spiega la consigliera comunale Sara Montrasio, del Movimento 5 Stelle -. Secondo l’articolo 188, ‘i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato’. Capiamo il problema creato dal fatto che alcuni disabili utilizzino gli stalli comunali come parcheggi privati, lasciando l’auto in sosta nello stesso posto anche per più giorni, ma non crediamo sia questo il modo più adatto per risolverlo”.

Il timore del M5S è che “il Comune si esponga così a ricorsi e azioni legali. Non sarebbe meglio allora introdurre più parcheggi destinati ai disabili? Noi in passato ci eravamo già battuti perché la sosta per le persone con disabilità fosse gratis anche all’interno delle strisce blu, ma l’amministrazione comunale ha concesso la gratuità solo per un’ora”.

A spiegare le motivazioni alla base dell’introduzione del disco orario è l’assessora alla Gestione delle risorse e Controllo del territorio, Jennifer Moro: “L’articolo del Codice della strada citato dai Cinque Stelle fa riferimento ai parcheggi a strisce bianche e non a quelli a strisce gialle che interessano a noi, su cui non esiste al momento una disciplina. Gli stalli riservati in centro nascono per offrire un servizio e sono stati proprio molti cittadini disabili a segnalarci che non ne possono più usufruire a causa di chi li occupa per molte ore consecutive, pur avendone diritto. Questa per ora ci è sembrata la soluzione migliore al problema. Ovviamente ne valuteremo l’efficacia nel tempo, mediante l’azione di controllo della Polizia locale. E se ci saranno ricorsi, valuteremo il da farsi in base alle decisioni dell’autorità giudiziaria”.