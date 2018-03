Il Consiglio comunale di Desio approva la mozione antifascista e i militanti di Forza nuova irrompono in aula. Applausi di scherno, insulti, commenti razzisti: così è stata accolta, ieri sera, la votazione che impegna il sindaco e la giunta a “non concedere spazi, patrocini e contributi a chi non rispetta i valori sanciti dalla Costituzione, professando o praticando comportamenti fascisti”. E a subordinare la concessione a una dichiarazione di antifascismo.

Ma per fare sentire il loro dissenso, una trentina di militanti del partito di estrema destra si è presentata nell’aula di piazza Giovanni Paolo II. Un blitz a sorpresa, “il terzo da dicembre”, spiega il sindaco Roberto Corti (Pd), che ha presentato la mozione, sulla scia di quanto già approvato in altre città, come ad esempio Milano. Così, mentre Corti cercava un’intesa sui “valori della Resistenza antifascista e sui principi della Costituzione repubblicana”, i militanti con giubbotti neri e anfibi si sono posizionati in fondo alla sala, in piedi, restando poi per tutta la durata della seduta. Braccia conserte, sguardo fisso puntato sul sindaco e sui consiglieri.”Ogni

volta che la maggioranza parlava male di Mussolini, loro ribattevano mandandoli a quel paese”, racconta il cittadino Mauro Confalonieri. A tarda notte la mozione è stata approvata con 17 voti, mentre alcuni consiglieri di Lega e Forza Italia, al momento del voto, sono usciti dall’aula. Mentre la delegazione di Forza Nuova – quasi tutti uomini – ha lasciato l’aula solo dopo il responso, congedandosi con un applauso ironico.