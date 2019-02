Non poteva che aprirsi con un saluto all’architetto Alessandro Mendini la 15ma edizione del grandesignEtico international award, tenutasi a Milano, a Palazzo Reale. L’associazione culturale Plana ha premiato negli anni oltre 150 aziende e professionisti del design che, nelle loro produzioni e nella loro attività, si sono contraddistinti per aver coniugato al meglio i valori etici con la qualità del design. E Alessandro Mendini, con i suoi innumerevoli progetti, è stato protagonista di numerose edizioni, aggiudicandosi il riconoscimento per l’ultima volta nel 2016, grazie alla collaborazione con Caimi Brevetti.

