LA FIGLIA di 17 anni soffre di una fastidiosacomparsa su mano e avambraccio destri. Nonostante i numerosi consulti con dermatologi negli ultimi sei anni, le terapie non sembrano funzionare. La madre allora, decide di scrivere alla dottoressadermatologa e una dei 100 esperti della nostra rubricaper sapere se esistono altre strade oltre a quelle già imboccate.

Per gestire la malattia serve un controllo dei sintomi acuti e un piano di trattamento per la stabilizzazione a lungo termine per evitare gli effetti collaterali. Oltre alla visita dermatologica la dottoressa suggerisce esami di laboratorio e test epicutanei per escludere una dermatite allergica da contatto. Nel frattempo è bene associare a un’eventuale terapia all’uso di detergenti non irritanti, ipoallergenici e emollienti come latti, balsami o creme.

Questa è solo una delle tante domande che ogni giorno arrivano ai 100 esperti di RSalute. Un servizio messo a disposizione dei lettori di repubblica per chiarimenti su questioni mediche. Dall’antiage ai problemi di insonnia. Dalla chirurgia estetica all’oncologia, passando per la psichiatria, la sessuologia, la cardiologia, la celiachia e la scienza della nutrizione. Su sito di repubblica è possibile accedere a uno spazio dedicato: i blog dei 100 esperti di RSalute.

LA RUBRICA – i 100 esperti di rsalute