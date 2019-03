Il derby Lazio-Roma infiamma i tifosi, ma anche le strade della Capitale. Per il match, che inizierà alle 20.30, sono attesi 50mila tifosi con i cancelli dell’Olimpico che apriranno a partire dalle 16,30. Previsti divieti di sosta e chiusure nell’area del Foro Italico.

Per quanto concerne il trasporto pubblico, l’area del Foro Italico è raggiungibile con il tram 2 e con le linee di bus: 23, 31 (da Laurentina-metro B), 32 (da piazza Risorgimento, passa anche per Ottaviano metro A), 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. I supporter della Lazio possono parcheggiare i propri veicoli nelle aree “XVII Olimpiade” e “Tor di Quinto” mentre i tifosi della Roma nell’area di piazzale Clodio e di via Cipro.

