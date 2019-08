Divieti e misure di sicurezza in arrivo per il derby della Capitale. Vietato “lo stazionamento di veicoli adibiti a punti di vendita di generi alimentari e di gadget vari” e “la vendita per asporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro”: sono due delle misure di sicurezza definite al tavolo tecnico in Questura a Roma, in vista del match tra Lazio e Roma, previsto per le 18 di domenica 1 settembre allo Stadio Olimpico. Per il divieto è stato istituita una task force, composta da appartenenti alla Polizia e Polizia Roma Capitale, per il controllo del rispetto delle ordinanze del Prefetto, servizi anti-bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi.

E’ quindi “vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro – si legge -, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, dalle 15 e sino a due ore dopo il termine dell’incontro di calcio nell’area dello Stadio Olimpico e vie limitrofe”.

Fonte