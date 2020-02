E’ stato processato per direttissima questa mattina Andrea Beretta, 45 anni, ultrà nerazzurro, uno capi della curva nord. Pur se gravato da Daspo per Inter-Roma e Inter-Atalanta del 2017, infatti, ha partecipato al derby di domenica scorsa a San Siro. Dopo essere uscito dal lavoro Beretta si è presentato in commissariato a firmare – come prescritto dal divieto di avvicinamento agli stadi – e poi è andato comunque al Meazza. Prima della partita di domenica la polizia ha trovato un borsone con fumogeni e sfollagente nascosto sulle gradinate del settore milanista, mentre fuori dallo stadio gli ultrà dell’Inter hanno attaccato la polizia con un fitto lancio di bottiglie.

L’ultrà era stato indagato e rinviato a giudizio nel 2015, con un altro tifoso nerazzurro, per un’aggresione a sfondo razziale avvenuta in corso Como. I due, come aveva ricostruito il pm Enrico Pavone, avevano picchiato con un bastone e accoltellato un immigrato ghanese, insultandolo con la frase “negro di merda”. Altre cinque persone, che parteciparono al pestaggio, non sono ancora state identificate. Ai due ultrà la procura aveva contestato i reati di lesioni gravissime e porto abusivo del coltello con l’aggravante dell’aver commesso il fatto “con armi e per finalità di discriminazione e odio etnico, nazionale e razziale”. Erano stati identificati grazie ai filmati delle telecamere.