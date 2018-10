(9,1% contro 4,8%). Un problema che si aggrava in presenza di altre malattie.

Un tema del quale si è discusso

E’ IL LATO lato fragile delle donne. Hanno il doppio di possibilità di ammalarsi dirispetto agli uominiLa comorbidità con patologie cardiovascolari sarà la prima causa di disabilità al mondo già nel 2020. E il rischio sarà doppio per il genere femminile. Tra i pazienti ‘cardiologici’ la prevalenza di depressione è doppia nelle donne, e a sua volta la depressione è fattore di rischio per infarto e morte cardiaca.al Congresso nazionale della Società italiana di psichiatria in corso al Lingotto di Torino.

Il problema è stato messo in evidenza da ricerche internazionali, la più recente pubblicata sulla Revista Española de Cardiología. “Per quanto riguarda le patologie cardiovascolari – spiega Claudio Mencacci, già presidente della Sip e direttore del dipartimento di neuroscienze dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano – sappiamo che sono la causa di oltre un terzo delle morti nel genere femminile, e che fumo e diabete espongono a queste patologie soprattutto le donne. La comorbidità tra depressione e malattie cardiovascolari sarà la prima causa di disabilità al mondo già nel 2020, e le donne avranno un rischio doppio”.

Le donne sono più a rischio per quanto riguarda tutte le patologie del cuore. “Tra i pazienti ‘cardiologici’ la prevalenza di depressione è doppia nelle donne e a sua volta la depressione è fattore di rischio per infarto e morte cardiaca. Un caso particolare e ancora controverso –aggiunge Mencacci – riguarda la sindrome di takotsubo decisamente più rappresentata nel genere femminile. Si tratta di un quadro clinico che mima un infarto miocardico. Si manifesta solitamente in donne in menopausa e scatenata da stressor psichici. L’ipotesi è che il calo degli estrogeni causi un danno endoteliale soprattutto a livello dei vasi subepicardici”.

Per evitare che la depressione diventi un fattore di rischio per malattie cardiache è molto importante puntare su corretti stili di vita. Fra questi gli esperti consigliano di evitare il fumo, di seguire una dieta corretta e fare attività fisica. Ma è bene anche tenere sotto controllo altri elementi che possono mettere a rischio la salute e che, soprattutto dopo la menopausa, mettono a rischio la salute delle donne. Fra questi le alterazioni dei meccanismi neurobiologici di risposta allo stress, le infiammazioni e i fattori protrombotici