(dell’inviata Elvira Terranova) – Per intere ore è un fiume in piena, seppure tra tanti “non ricordo”, ma non si tira mai indietro. Quando, però, si tratta di rispondere alle domande sui magistrati che coordinarono l’inchiesta sulla strage di via D’Amelio si irrigidisce e fa scena muta. E davanti all’insistenza del difensore di uno dei tre imputati sbotta: “Avvocato, mi avvalgo della facoltà di non rispondere sulle domande dei magistrati. Punto e basta!”. E lo ripete per almeno tre volte. Il falso pentito Vincenzo Scarantino, che con le sue dichiarazioni fece condannare all’ergastolo nove innocenti, poi scagionati, non parla dei pm che coordinarono l’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e che oggi sono indagati. Ancora un passo indietro, o di lato, del falso pentito, che in passato ritrattò più volte le sue dichiarazioni. Al processo sul depistaggio sull’attentato che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e ai cinque agenti della scorta, che vede alla sbarra tre poliziotti, Scarantino non vuole parlare dei due ex pm indagati per calunnia aggravata in concorso aggravata dall’avere favorito Cosa nostra, Annamaria Palma e Carmelo Petralia.

Fonte