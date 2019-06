“Mi convinsi a collaborare con gli inquirenti a causa del terrorismo psicologico che subivo in carcere a Pianosa. Tutto il terrorismo che mi hanno fatto, non solo mentale ma anche fisico. E’ stato un cumulo di tante cose”. Il falso pentito Vincenzo Scarantino, ascoltato al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio, spiega, nel corso del controesame, perché il 24 giugno del 1994 decise di collaborare con la magistratura. Negli anni successivi Scarantino, poi condannato per calunnia, ha ritrattato diverse volte le sue accuse. Proprio a causa delle sue accuse furono condannati diversi imputati al processo per la strage di via D’Amelio. Poi scagionati dopo la collaborazione di Gaspare Spatuzza.

