di Elvira Terranova

“Scarantino, iniziamo un lavoro importantissimo che è quello della sua preparazione alla deposizione al dibattimento… mi sono spiegato, Vincenzo… si sente pronto lei?…”. E’ l’8 maggio del 1995 e il pm Carmelo Petralia, che all’epoca coordinava l’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, parla al telefono con l’ex ‘picciotto’ della Guadagna Vincenzo Scarantino, che da poco aveva deciso di collaborare con la giustizia. Una collaborazione che poi si è rivelata fasulla. La conversazione tra il magistrato e Scarantino è adesso finita agli atti del processo sul depistaggio sulla strage Borsellino che vede imputati tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di concorso in calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Il pm Petralia, aggiunto a Catania, è adesso indagato per concorso in calunnia aggravata con l’altro pm, Annamaria Palma, che coordinò l’indagine dopo la strage.

