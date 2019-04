“Fin dall’inizio mi sono fortemente battuta perché emergesse la verità. Ma la fine di questo incubo, che per mesi ha spazzato via la serenità mia e dei miei cari, non mi sembra più così lontana”. Susanna Esposito, professore ordinario di Pediatria dell’università di Perugia, parla a fatica di una vicenda che, spiega, l’ha lasciata “molto provata”. Contattata dall’AdnKronos Salute, cerca di vincere le resistenze. Il suo nome è sotto i riflettori in questi giorni. Dalle intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta sulla ‘sanitopoli’ umbra emergono i contorni di quella che anche i suoi legali hanno definito una sorta di “ritorsione” nei suoi confronti, scattata dopo la sua segnalazione su alcuni illeciti rilevati.

