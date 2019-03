E’ giallo sulla storia della ragazza russa di 25 anni, arrivata in vacanza a Roma mercoledì scorso alle 22, che ha denunciato di essere stata derubata e violentata da una coppia di stranieri. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Piazza Dante che sono stati allertati dai medici dell’ospedale San Giovanni, dove la giovane è arrivata alle 2 di notte del 21 marzo scorso, ovvero poche ore dopo l’arrivo a Roma. Dalle analisi effettuate non risulta che la giovane sia stata drogata né che abbia subito violenze, anche se si attendono ulteriori accertamenti per escludere del tutto la violenza sessuale.

