La storia di Denise e Debora a C’è Posta Per Te è finalmente andata in onda e come avevamo capito dal trailer uscito qualche giorno fa, la famiglia di Denise ha ripudiato la figlia perché omosessuale.

“Mia madre quando ho saputo che volevo sposare Debora mi ha detto che non verrà mai al matrimonio e che non vorrà mai conoscerla – ha dichiarato Denise alla redazione di C’è Posta Per Te – perché è contraria alla mia relazione con una donna. Ha detto che il giorno del mio matrimonio lei indosserà una velina nera in testa”.

E ancora:

“Mi hanno detto che Debora mi aveva plagiato, che era una cosa passeggera e che mi sarebbe passato. Hanno iniziato a scortarmi casa-lavoro-casa, mi avevano sequestrano il telefono e mi avevano obbligato a non vedere più Debora. Mio fratello mi scortava in qualsiasi uscita, ho iniziato di nuovo a vederla quando mi hanno lasciato della libertà. Mio padre mi ha insultato e mi hanno detto che se volevo stare con Debora non sarei stata più loro figlia e mi hanno cacciata di casa”. “Mi hanno detto che appartengo ad una setta, che sono una famiglia sbagliata, che mi hanno plagiata e che sono genitori solo di un figlio, di mio fratello” “Quando ho inviato a mia mamma una foto di me con l’abito da sposa mi ha detto che appena l’ha vista ha pianto ed è andata in bagno a vomitare”.

Nonostante queste parole (ed alcuni ceffoni presi), Denise ha comunque voluto riallacciare un rapporto con quei cavernicoli dei suoi genitori e per questo ha partecipato a C’è Posta Per Te.

Inizialmente i genitori ed il fratello di Denise non sono sembrati aperti al dialogo, ma grazie a Maria De Filippi alla fine hanno cambiato idea.

Alla fine, infatti, i genitori di Denise hanno partecipato al matrimonio.