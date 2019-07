Martedì scorso Denis Dosio si è messo nelle mani di Giacomo Urtis, che gli ha fatto delle iniezioni di acido ialuronico. L’intervento fatto dall’idolo delle viziatine si chiama face contouring.

Il ragazzo ha ricevuto molte critiche per essersi sottoposto a questo trattamento e tra i tanti ad aver espresso le loro perplessità c’è anche un ex volto di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso.

“Ragazzi che a 18 anni si fanno fare ‘contouring’ al viso ‘for free’ da chirurghi mediatici, per avere più ‘mascellone’ da sfoggiare nei Social. Fino a che punto arriveremo? Bisognerebbe istituire delle norme giuridiche per l’Amor proprio! Le la colpa è dei chirurghi che assecondano questi ragazzi? Sicuramente hanno responsabilità pure loro. Poi io mi chiedo, i genitori? Che ruolo hanno i genitori nell’educazione dei figli?”

Personalmente penso che ognuno sia libero di decidere cosa fare del proprio corpo dopo i 18 anni. Inoltre l’intervento di Denis Dosio non è affatto invasivo, quindi la critica di Andrea mi pare esagerata. Ci sono migliaia di ragazzine che si gonfiano le labbra e la cosa ormai passa inosservata, non vedo perché usare un altro trattamento per un ragazzo che si sottopone ad un intervento simile. E parlo io, che l’unica volta che ho visto un chirurgo è stata quando mi hanno operato di appendicite.

Il video dell’intervento di Denis Dosio nella clinica di Giacomo Urtis.