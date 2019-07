Denis Dosio ha solo 19 anni ma oggi è passato in clinica da Giacomo Urtis per sottoporsi ad un piccolo intervento estetico al volto che è il face contouring, che consiste in delle iniezioni di acido ialuronico tutto intorno alla mandibola. Questo per Denis è il primo intervento estetico che lo inserirà di diritto nel talk sulla chirurgia estetica di Domenica Live di Barbara d’Urso.

Cristian Imparato sta già tremando.



Ecco il video dell’intervento di Denis Dosio:

Ed anche il classico ‘prima’ (foto a sinistra) e ‘dopo’ (foto a destra), con la mandibola ancora gonfia in seguito dell’intervento. Il risultato finale presumo che lo vedremo fra un paio di giorni, quando il volto di Denis sgonfierà del tutto.