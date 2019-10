Merih Demiral finisce nella bufera per un tweet nel quale manifesta il suo appoggio all’azione militare della Turchia al confine con la Siria contro la minoranza curda. “Pace in patria, pace nel mondo”, è lo slogan coniato negli anni ’30 dall’allora presidente turco Ataturk e rilanciato dal difensore della Juventus sui social, insieme a una foto di un soldato che parla con una bambina e sullo sfondo un carro armato con la bandiera turca. “La Turchia -si legge nel testo abbinato alla foto- ha un confine lungo 911 km con la Siria ed è lì che si forma un corridoio terrorista. Il Pkk è responsabile della morte di circa 40 mila persone, comprese donne, bambini e neonati. La missione della Turchia è finalizzata a prevenire la creazione di un corridoio terrorista sul nostro confine meridionale e ricollocare 2 milioni di siriani in una zona sicura”.

Fonte