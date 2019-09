Un’infanzia non facile, una violenza subita a 15 anni e un periodo di dipendenza. Demi Moore a 56 anni ha deciso di raccontarsi in un libro, ‘Inside Out‘, che Harper pubblicherà il 24 settembre. Il libro è una narrazione sincera di sé stessa, in cui l’attrice protagonista di numerosi film di successo (da ‘Ghost’ a ‘Codice d’onore’ passando per ‘Proposta indecente’ e ‘Striptease’) inserisce non solo i dettagli più noti della sua vita – la sua carriera a Hollywood e i suoi matrimoni con i colleghi Bruce Willis e Ashton Kutcher – ma anche ciò che per anni ha voluto nascondere, inclusa la sua infanzia caotica e non bella che ha preceduto l’ascesa nel mondo del cinema fino a una più recente ricaduta nell’abuso di sostanze che ha quasi distrutto la sua famiglia. Il libro è andato di pari passo con il suo percorso di guarigione fisico, mentale ed emotivo”. “La vita da attrice è emozionante, eppure mi sento molto vulnerabile. Non è come interpretare un personaggio in un film. Non c’è qualcun altro che interpreta me”, ha detto in un’intervista al ‘New York Times’.

